Wettbewerbsbehörde des Bundes gibt Zusammenschluss von Moser Holding und Russmedia frei
Russmedia wird Mehrheitseigentümer, die BTV beteiligt sich als strategische Partnerin. Die regionalen Medienmarken sollen mit eigenen Redaktionen erhalten bleiben.
Schwarzach, Innsbruck – Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat den Zusammenschluss von der Innsbrucker Moser Holding und dem Vorarlberger Medienunternehmen Russmedia zu einer gemeinsamen Mediengruppe im Westen Österreichs freigegeben. Die Transaktion wurde am 8. Juni 2026 bei der Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet und stand seither unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Prüfung.
Der Zusammenschluss wurde von der BWB nach Prüfung und mit im Verfahren abgestimmten Verpflichtungszusagen freigegeben, die die publizistische Unabhängigkeit und Vielfalt der beteiligten Medienmarken absichern. Beide Häuser bekennen sich ausdrücklich zu diesen Zusagen.
Russmedia übernimmt 77 Prozent an der gemeinsamen Gruppe, die BTV beteiligt sich als strategische Partnerin mit 23 Prozent. Die regionalen Marken beider Häuser – darunter die Tiroler Tageszeitung – bleiben mit eigenen Redaktionen und redaktioneller Unabhängigkeit erhalten. Das Closing ist Ende August geplant. (TT)
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