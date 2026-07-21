Wettbewerbsbehörde des Bundes gibt Zusammenschluss von Moser Holding und Russmedia frei

Russmedia wird Mehrheitseigentümer, die BTV beteiligt sich als strategische Partnerin. Die regionalen Medienmarken sollen mit eigenen Redaktionen erhalten bleiben.

Schwarzach, Innsbruck – Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat den Zusammenschluss von der Innsbrucker Moser Holding und dem Vorarlberger Medienunternehmen Russmedia zu einer gemeinsamen Mediengruppe im Westen Österreichs freigegeben. Die Transaktion wurde am 8. Juni 2026 bei der Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet und stand seither unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Prüfung.

Mit der Freigabe der BWB ist ein sehr wesentlicher erster Schritt getan. Die Grundlage für eine gemeinsame Mediengruppe im Westen Österreichs steht — mit klarer Perspektive für die regionalen Marken und ihre Redaktionen. Nun arbeiten wir mit Hochdruck an den finalen Maßnahmen für das Closing. Silvia Lieb, CEO Moser Holding

Der Zusammenschluss wurde von der BWB nach Prüfung und mit im Verfahren abgestimmten Verpflichtungszusagen freigegeben, die die publizistische Unabhängigkeit und Vielfalt der beteiligten Medienmarken absichern. Beide Häuser bekennen sich ausdrücklich zu diesen Zusagen.

Wir freuen uns über die Freigabe. Damit kann nach dem Closing die gemeinsame Arbeit von Moser Holding und Russmedia in Tirol und Vorarlberg beginnen. Unsere Verantwortung ist klar: unabhängige Redaktionen, starke regionale Marken und weitere Investitionen in den digitalen Ausbau der Aktivitäten, um beides langfristig zu sichern. Markus Raith, Geschäftsführer Russmedia