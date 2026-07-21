Nach Vorfall in Bayern
Gewehre mit NS-Symbolen aufgetaucht: Justiz ermittelte gegen Tiroler Schützen
Die Waffen, die von der deutschen Bundespolizei beschlagnahmt wurden.
© Bundespolizeiinspektion Freilassing
34 historische Waffen von Unterländer Kompanien hat die deutsche Bundespolizei Ende Juni beschlagnahmt, ein Dutzend davon war mit Zeichen aus dem Zweiten Weltkrieg versehen. Das löste Untersuchungen in Österreich aus, die unlängst wieder eingestellt wurden. Was hinter dem Fall steckt und wie ihn sich der Landeskommandant erklärt.
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