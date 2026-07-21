200 Meter abgestürzt: Wanderin am Tiroler Höhenweg gestorben

Auf Südtiroler Seite des Tiroler Höhenwegs ist am Dienstagvormittag eine Wanderin tödlich verunglückt. Bei dem Opfer handelt es sich um eine etwa 60-jährige deutsche Urlauberin, die einer Wandergruppe angehörte, berichtet das Nachrichtenportal stol.it.

Die Gruppe war in der Früh in Pfelders aufgebrochen. Nach etwa 30 Minuten Gehzeit machte die Frau in der Nähe der Zwickauer Hütte (2989 Meter) einen Fehltritt und stürzte rund 200 Meter in die Tiefe. Sie war auf der Stelle tot. Zahlreiche Rettungskräfte und ein Hubschrauber standen im Einsatz.

Zweites Todesopfer in kurzer Zeit