35-Jährige fiel auf „falschen“ Bankberater rein: mehrere Tausend Euro weg

Eine 35-jährige Tirolerin ist im Netz einem Betrüger zum Opfer gefallen und hat dadurch mehrere tausend Euro verloren. Die Frau wurde zwischen 16. und 20. Juli von einem Unbekannten, der sich als Bankberater ausgab, aufgefordert, über einen Link in einer Nachricht ihre Bankdaten zu bestätigen. Anschließend verleitete der Täter die 35-Jährige zu mehreren Überweisungen „in der Höhe eines höheren vierstelligen Eurobetrages“, berichtet die Polizei.