Betrug mit Online-Banking
35-Jährige fiel auf „falschen“ Bankberater rein: mehrere Tausend Euro weg
Eine 35-jährige Tirolerin ist im Netz einem Betrüger zum Opfer gefallen und hat dadurch mehrere tausend Euro verloren. Die Frau wurde zwischen 16. und 20. Juli von einem Unbekannten, der sich als Bankberater ausgab, aufgefordert, über einen Link in einer Nachricht ihre Bankdaten zu bestätigen. Anschließend verleitete der Täter die 35-Jährige zu mehreren Überweisungen „in der Höhe eines höheren vierstelligen Eurobetrages“, berichtet die Polizei.
Als die Frau am Dienstag Kontakt zu ihrer Bank aufnahm, flog der Betrug auf und das Opfer erstattete Anzeige. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)