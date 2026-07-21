War das Koks? Robbie Williams reagiert auf Brösel-Panne beim WM-Finale

Nach dem WM-Final sorgte ein weißer Brösel auf Robbie Williams Mikrofon für wilde Spekulationen. Jetzt klärt der 52-Jährige mit einem humorvollen Instagram-Video auf.

Beim WM-Finale gab Robbie Williams nicht nur einen Song zum besten, sondern kommentierte auch spontan mit einer Expertenrunde das Spiel im deutschen TV. Seine Meinung blieb weniger hängen, als ein weißer Brösel, der aus seinem Mund fiel und am Mikrofon festklebte. Williams wischte ihn mit den Fingern weg, kratzte sich jedoch am Haaransatz und der Krümel landete auf seiner Stirn. Das Video ging sofort viral.

In den sozialen Medien vermuten Nutzer, es handle sich um Kokain. Auf den ersten Blick sieht es aus, als sei dem Popstar der Gegenstand aus der Nase gefallen. Doch der 52-Jährige gab Entwarnung und nahm die Sache mit Robbie-Humor.

„Ich möchte mich nur für den Gegenstand entschuldigen, der gestern auf das Mikrofon gefallen ist. Das war äußerst unprofessionell“, sagt er in einem Video auf Instagram. Leute hätten sich Sorgen gemacht, „aber das ist schon in Ordnung, denn ich hatte noch ein paar mehr“. Dann streckt Williams die Zunge heraus und zeigt grinsend zwei Pfefferminzbonbons. Zu dem Video schrieb er: „Ich bin gerade aufgewacht und fühle mich ... minzig.“