Klares Zeichen gesetzt: Volksschule in Itter wird Klima-Vorreiter in Tirol

Nach einem erfolgreichen Nachhaltigkeits-Check ist die kleine Schule dem Klimabündnis Tirol beigetreten. Damit engagiert sich die Bildungseinrichtung aktiv für den Klimaschutz. Sie gehört nun zu den über 80 Schulen im Land, die Teil des Netzwerks sind.

Itter – Die Volksschule Itter hat im Rahmen des Interreg-Projekts „Mobility For Future“ einen „ZukunftsCheck“ zum Thema Nachhaltigkeit abgeschlossen und ist in Folge auch dem Klimabündnis Tirol beigetreten Im Rahmen des Interreg-Projekts „Mobility For Future“ beschäftigte sich die Schule mit Nachhaltigkeit. Projektwochen ermöglichten den Schülern, Themen wie Mobilität und Ernährung zu erforschen.

Erste Projekte geplant

Die Gemeinde ist Mitglied der Klima- und Energie-Modellregion Hohe Salve und Teil des Lebensraums HOHE SALVE, einer Initiative aus vielen Akteuren. Ihr gemeinsames Ziel: eine nachhaltige, lebenswerte und energieautonome Zukunft für die Region. Nun hat sich auch die Volksschule Itter besonders intensiv mit Klimaschutz und weiteren Zukunftsfragen beschäftigt.

In Projektwochen konnten die Schüler:innen der Volksschule Itter erfahren und erforschen, welche wichtige Rolle insbesondere die Themen Mobilität und Ernährung in diesem Zusammenhang spielen. Die Erkenntnisse und Ideen wurden im Anschluss mit der Gemeinde besprochen und erste Maßnahmen geplant. So soll ab Herbst eine „Elternhaltestelle“ die Verkehrssituation im Schulumfeld entlasten. Außerdem wurde bereits ein Müllsammelprojekt gestartet.

Zukunft liegt in Händen der Kinder

Die Gemeinde ist bereits seit Jänner 2025 Mitglied im Klimabündnis. Roman Thaler, Bürgermeister von Itter, freut sich, dass die Volksschule nun der Gemeinde ins Klimabündnis gefolgt ist: „Der Beitritt der Volksschule unterstreicht die Bemühungen, auch den Jüngsten im Ort zu veranschaulichen, worum es beim Klimaschutz geht und zu erfahren, wie wichtig es ist, mitzureden und mitzugestalten.”

Auch die stellvertretende Schulleiterin Heidi Sammer unterstrich: „Die Zukunft der Kinder liegt auch in ihren Händen. Als Schule möchten wir den Kindern die Kompetenzen vermitteln, Probleme zu erkennen sowie lösungsorientiert und verantwortungsvoll zu handeln. Das Zukunftscheck-Projekt hat hierfür wertvolle Impulse geliefert“.