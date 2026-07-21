Michaela Obertscheider gewinnt Burgenländischen Kabarettpreis

Die Tirolerin überzeugte die Jury mit einem Ausschnitt aus ihrem Programm „Vergnügt Euch!“. Der Hauptpreis ist mit 5005 Euro dotiert.

Güssing – Wortwitz, Präzision und eine „feine Klinge“: Mit diesen Qualitäten überzeugte Michaela Obertscheider die Jury des Burgenländischen Kabarettpreises. Die gebürtige Tirolerin erhielt am Montagabend in Güssing den mit 5005 Euro dotierten Hauptpreis.

Obertscheider ging mit einem Ausschnitt aus ihrem Soloprogramm „Vergnügt Euch!“ in die Endausscheidung. Dass sie diese für sich entscheiden sollte, hatte die ausgebildete Schauspielerin nach eigenen Angaben nicht erwartet. Umso größer sei ihre Freude über die Entscheidung der Jury gewesen.

Vier Acts im Finale

Für den Kabarettpreis waren rund 50 Bewerbungen eingelangt. Ins Finale kamen neben Obertscheider der Vorarlberger Martin Weinzert, der Oberösterreicher Manuel Thalhammer und das Duo „Max und Moritz“.