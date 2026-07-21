Ursache wird geprüft
Untertitel-Panne bei Melissa Naschenweng: Aus „Bergbauernbuam“ wurden „Nazis“
Während Melissa Naschenweng die bekannte Songzeile „I steh auf Bergbauernbuam“ performte, dürfte die automatische Untertitelung von Meta kurzerhand „Ich steh auf die Nazis“ daraus gemacht haben.
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Ein Facebook-Video von Melissa Naschenweng über einen Konzert-Rückblick sorgt für Irritation: Aus einer harmlosen Liedzeile wird durch die Untertitelung plötzlich eine brisante Aussage.
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