Autos prallten bei Musau frontal aufeinander: Mehrere Verletzte auf der Fernpassstraße

Musau – Zwei Autos sind am Dienstagnachmittag auf der Fernpassstraße (B179) bei Musau frontal zusammengestoßen. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol dürften vier Personen verletzt worden sein. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus Tirol und Deutschland war vor Ort. Die B179 musste zwischen Reutte Nord und Vils in beide Richtungen gesperrt werden.

Gegen 15.30 Uhr gingen gleich mehrere Anrufe bei der Leitstelle ein. Zu dem Unfall kam es nahe der Ausfahrt Richtung Pflach. Der deutsche Rettungsdienst brachte zwei Verletzte ins Krankenhaus nach Füssen. Die heimische Rettung brachte eine Person ins Krankenhaus Reutte. Ein weiterer Verletzter wurde noch im Notarzthubschrauber Christophorus 5 vor Ort versorgt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.