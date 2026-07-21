Autos prallten frontal aufeinander: Vier Verletzte bei Kollision auf Fernpassstraße

Plfach – Zwei Autos sind am Dienstagnachmittag auf der Fernpassstraße (B179) in Pflach frontal zusammengestoßen. Darin saß jeweils ein Ehepaar, alle vier Beteiligten wurden verletzt. Das berichtete die Polizei am Abend. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus Tirol und Deutschland war vor Ort. Die B179 blieb für etwa zweieinhalb Stunden zwischen Reutte Nord und Vils total gesperrt.

Gegen 15.30 Uhr gingen gleich mehrere Anrufe bei der Leitstelle ein. Zu dem Unfall kam es nahe der Ausfahrt Richtung Pflach. Ein 76-jähriger Lenker war mit seiner gleichaltrigen Ehefrau in Richtung Deutschland unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er gegen den Wagen eines 72-Jährigen, auf dem Beifahrersitz saß seine 67-jährige Frau.

Verletzte mussten befreit werden

Die vier Verletzten mussten teils mit hydraulischem Gerät aus den Unfallautos befreit und in die umliegenden Krankenhäuser nach Reutte, Zams und Füssen gebracht werden. Beide Wagen wurden schwer beschädigt.