Zwei Fälle in einer Nacht: Einbrecher in Innsbruck und Sillian am Werk

Sillian/Innsbruck – Von zwei Einbrüchen in der Nacht auf Dienstag berichtet aktuell die Tiroler Polizei. In Innsbruck-Amras verschafften sich zwischen Montagnachmittag (gegen 16.30 Uhr) und Dienstagfrüh (gegen 6.30 Uhr) Unbekannte Zugang zu einer Lagerhalle. Sie brachen die Tür eines Baucontainers auf und stahlen Bargeld aus einer Handkassa. Die Ermittlungen laufen.