Diebesgut und Sachschaden
Zwei Fälle in einer Nacht: Einbrecher in Innsbruck und Sillian am Werk
Sillian/Innsbruck – Von zwei Einbrüchen in der Nacht auf Dienstag berichtet aktuell die Tiroler Polizei. In Innsbruck-Amras verschafften sich zwischen Montagnachmittag (gegen 16.30 Uhr) und Dienstagfrüh (gegen 6.30 Uhr) Unbekannte Zugang zu einer Lagerhalle. Sie brachen die Tür eines Baucontainers auf und stahlen Bargeld aus einer Handkassa. Die Ermittlungen laufen.
ZeugInnen gesucht
In derselben Nacht versuchten ebenfalls unbekannte Täter, in ein Lager der Firma „Auto Bodner“ in Sillian einzubrechen. Der Einbruch scheiterte, hinterließ allerdings laut Polizei einen erheblichen Sachschaden. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei Sillian unter folgender Nummer entgegen: +43 (0) 59133 7238-100. (TT.com)