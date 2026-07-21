Rodionov kämpft um Viertelfinale
Keine Liebesbeziehung zur Gamsstadt: Kitz-Fluch pickt an Sebastian Ofners Schläger
Blumige Aussichten für das Wochenende: Bereits am Dienstag war der Center Court gut gefüllt, ab den Viertelfinal-Partien sind nur noch Restkarten für die Generali Open in Kitzbühel erhältlich.
© APA/EXPA/Groder
Nach dem Aus von Sebastian Ofner ist mit Jurij Rodionov am Mittwoch (3. Partie nach 11 Uhr, live Servus TV) bei den Generali Open nur noch ein Österreicher im Einzel im Einsatz. Für den Steirer Ofner ging die Negativserie weiter.
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