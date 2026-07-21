SPÖ-Frauen rücken Care-Arbeit in den Fokus

Die SPÖ Frauen Tirol bringen ihre Reihe von „Care-Gipfeln“ in die Bezirke. Zuletzt stand Jenbach im Mittelpunkt, wo die unbezahlte Arbeit von Frauen sowie Einkommensunterschiede thematisiert wurden. Ziel ist es, die Lebensrealitäten und Bedürfnisse von Frauen aufzuzeigen und Perspektiven für mehr Gleichberechtigung zu schaffen.

SPÖ-Landesfrauenvorsitzende NRin Selma Yildirim ist überzeugt, "wichtige Themen raus in die Bezirke" zu bringen. Sie erklärte deutlich: "Frauen arbeiten wesentlich mehr als Männer und sie arbeiten vor allem mehr unbezahlt. Ohne Frauen läuft gar nichts!" Diese Veranstaltungsreihe soll Lebensrealitäten von Frauen in den Fokus rücken und Wege zu mehr Gleichberechtigung aufzeigen.

Der Auftakt der "Care-Gipfel" fand in Innsbruck statt. Die zweite Station war nun in Jenbach im Somweberhaus, gemeinsam mit der SPÖ Jenbach und der SPÖ im Bezirk Schwaz. Gemeinderat Patrick Fragner und Bezirksvorsitzende Klubobfrau Elisabeth Fleischanderl begrüßten die Anwesenden.

Volkswirtschaft profitiert auf Kosten der Frauen

Politikwissenschaftlerin Alexandra Weiss zeigte auf, wie gering die Arbeit von Frauen oft noch bewertet wird. Die Volkswirtschaft profitiert davon, allerdings auf Kosten der Frauen. Eine Verhaltensänderung der Männer ist für eine echte Änderung wichtig.

Sie waren am Podium: Kathrin Heiss, Alexandra Weiss, Selma Yildirim, Elisabeth Fleischanderl, Angelika Bader (v. l.). © hitthaler

Tirol weist im Österreichvergleich spezifische Herausforderungen für Frauen auf. Sie leisten zum Beispiel immer noch 81 Prozent der häuslichen Pflege. Im Bezirk Schwaz liegt das mittlere Jahreseinkommen von Männern bei 42.238 Euro. Das von Frauen beträgt dort 24.274 Euro.

Expertinnen am Podium

Auf dem Podium diskutierten neben Yildirim und Weiss weitere Expertinnen. Dies waren Kathrin Heiss, Leiterin Opferschutz bei lilawohnt, und Angelika Bader, Ärztin des Frauengesundheitszentrums in Innsbruck. Auch gf. ÖGB-Vorsitzende Sonja Föger-Kalchschmied und der Jenbacher Vizebürgermeister Christian Wirtenberger nahmen teil.