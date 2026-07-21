„Gras rupfen“ und „Aufzug fahren“: Wie der Beckenboden am besten trainiert wird

Er arbeitet täglich im Verborgenen und ist deshalb für die meisten Frauen eine terra incognita: Der Beckenboden. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er Beschwerden macht. Was der Beckenboden alles leistet, warum einer der wichtigsten Muskeln im weiblichen Körper oft stiefmütterlich behandelt wird und wie sich einfache Übungen zur Stärkung im Alltag einbauen lassen, erklärt Physiotherapeutin Bettina Sandner-Blanchard.