Mit Gewinnen gelockt: Außerferner verlor Zehntausende Euro an Betrüger

Reutte – Mehrere Zehntausend Euro hat ein Außerferner in den letzten Monaten an Betrüger verloren, berichtet die Polizei am Dienstag. Der 52-Jährige wurde seit Mitte November 2025 von vermeintlichen Finanzanalysten kontaktiert, die mit Gewinnen lockten. So verleiteten sie den Mann zu mehreren Überweisungen.

Als der 52-Jährige Verdacht schöpfte, dass es sich um Betrug handeln könnte, erstattete er Anzeige. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings bereits ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden.