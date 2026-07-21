Mit Gewinnen gelockt: Außerferner verlor Zehntausende Euro an Betrüger
Reutte – Mehrere Zehntausend Euro hat ein Außerferner in den letzten Monaten an Betrüger verloren, berichtet die Polizei am Dienstag. Der 52-Jährige wurde seit Mitte November 2025 von vermeintlichen Finanzanalysten kontaktiert, die mit Gewinnen lockten. So verleiteten sie den Mann zu mehreren Überweisungen.
Als der 52-Jährige Verdacht schöpfte, dass es sich um Betrug handeln könnte, erstattete er Anzeige. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings bereits ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden.
Mit einem kleineren Betrag kam ein Betrugsopfer am Montag in Innsbruck davon. Der 63-Jährige wurde per Mail über einen vermeintlichen Sicherheitsalarm benachrichtigt und gab seine Kontodaten ein. Daraufhin wurde ein mittlerer dreistelliger Betrag abgebucht. Die Ermittlungen in beiden Fällen laufen. (TT.com)