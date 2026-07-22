Innovative Stadtplanung als Denkanstoß im Künstlerhaus

Mit der visionären Stadtplanung, die Ljubljana (Laibach) in den vergangenen 20 Jahren geprägt hat, beschäftigt sich die Ausstellung "Pinned!" ab 30. Juli im Wiener Künstlerhaus (Factory). Der ambitionierte und innovative Ansatz einer tiefgreifenden Umgestaltung der Hauptstadt Sloweniens habe in ganz Europa und darüber hinaus Aufmerksamkeit und Bewunderung erregt, heißt es in der Ankündigung.

Die bei freiem Eintritt zugängliche Präsentation will den Geist dieses Prozesses vermitteln und aufzeigen, wie man mit visionären Ideen eine Stadt und damit das Leben ihrer Bewohnerinnen und Bewohner neu gestalten kann. Es ist auch eine Geschichte der "urbanen Akupunktur" - diesen Begriff verwendet Vizebürgermeister und "De-facto-Stadtbaumeister" Janez Koželj für seine nadelstichartigen kleineren und größeren strategischen Eingriffe in der ganzen Metropole. Mehr als 50 Projekte hat er in seiner 20-jährigen Amtszeit umgesetzt.

Die Schau spiegelt diesen Ansatz, indem sie ein breites Spektrum dieser Unterfangen vorstellt. "Pinned!" gliedert sich in sechs Kernthemen: historisches Erbe und Innovation, öffentlicher Raum, Grün- und Wasserflächen, Nachnutzung, Mobilität und Fluidität, soziale Vernetzung. Gezeigt wird eine Reihe von preisgekrönten Schlüsselprojekten, etwa die jetzt autofreie Slovenska-Straße, die Ufergestaltungen am Fluss Ljubljanica, der Kreativ- und Sozialhub Center Rog und das Cukrarna-Kulturzentrum.