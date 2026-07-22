WWF beginnt Wahl zu "Fluss des Jahres"

Österreicherinnen und Österreicher können ab sofort auf Initiative der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF über den "Fluss des Jahres" abstimmen. Nominiert sind neun Flüsse aus allen Bundesländern, ausgewählt nach ökologischem Zustand, ihrer Artenvielfalt sowie der Gefährdung und dem Schutzbedarf. Laut nationalem Gewässerbewirtschaftungsplan seien nur mehr 14 Prozent der Flüsse in einem sehr guten Zustand, hieß es vom WWF.

Verbauungen, Wasserkraft und die Klimakrise würden Gewässer als Lebensraum schwächen. Zur Auswahl stehen nun der Tieflandfluss Lafnitz im Burgenland mit Revieren für Biber und Eisvogel und die Lavant in Kärnten, in der seltene Fischarten wie der Semling oder die Hundsbarbe beheimatet sind. Der Kamp ist Vertreter aus Niederösterreich, die Vöckla in Oberösterreich. Sie ist der Lebensraum für den Huchen, den vom Aussterben bedrohten "König der Fische". Mehr als die Hälfte der heimischen Fischarten gilt laut Roter Liste hierzulande als gefährdet oder ist bereits verschwunden.