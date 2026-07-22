Kommentar

Der Schaden ist schon angerichtet

Wolfgang Sablatnig

Kommentarvon Wolfgang Sablatnig

Der Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck ist nach Vorwürfen des Postenschachers und der Frauenverachtung auf Tauchstation. Freuen kann sich darüber nur die FPÖ.

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