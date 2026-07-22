Mit nur 18 Jahren: „Godzilla vs. Kong“-Star Kaylee Hottle bei Autounfall getötet

Die Filmwelt trauert um die Jungschauspielerin Kaylee Hottle. Der gehörlose Star aus den „Godzilla vs. Kong“-Blockbustern ist im Alter von 18 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Die gehörlose US-Schauspielerin Kaylee Hottle ist mit nur 18 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie war durch die Blockbusterfilme Godzilla vs. Kong und Godzilla x Kong: The New Empire bekanntgeworden. Ihr Vater Joshua Hottle teilte dem Nachrichtenportal TMZ.com mit, dass seine Tochter im US-Staat Maryland tödlich verunglückt sei.

Nach Behördenangaben war sie Beifahrerin in einem Auto, das von der Fahrbahn abgekommen sei. Auch eine Schule für Gehörlose in Texas, die der Jungstar besuchte, teilte „mit tiefer Traurigkeit“ den Tod der Schülerin mit.