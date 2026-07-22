„Ich habe Mrs Beast gefunden“: YouTube-Star hat auf Privatinsel geheiratet

Der weltweit erfolgreichste YouTuber MrBeast hat geheiratet. Der 28-jährige US-Amerikaner, der mit bürgerlichem Namen Jimmy Donaldson heißt, gab seiner langjährigen Partnerin Thea Booysen bei einer privaten Zeremonie auf einer Karibikinsel das Jawort. Wie das US-Magazin People berichtet, feierte das Paar mit rund 70 Gästen im engsten Familien- und Freundeskreis.

Privates Luxusresort

Die Hochzeitszeremonie war der Höhepunkt einer einwöchigen Feier auf der Privatinsel des britischen Unternehmers Richard Branson. Die Insel „Necker Island“ gehört zu den Britischen Jungferninseln in der Karibik. Sie liegt nördlich von Virgin Gorda und ist rund 30 Hektar groß. Branson kaufte die Insel 1978 und baute sie zu einem exklusiven Luxusresort aus. Normalerweise kann man Necker Island nur komplett oder teilweise für private Aufenthalte mieten. Zu den Gästen zählen regelmäßig Prominente, Unternehmer und Mitglieder von Königshäusern.

Bereits Tage vor der Trauung verbrachten die Gäste gemeinsam Zeit beim Schnorcheln, Kitesurfen und anderen Freizeitaktivitäten. Außerdem konnten sie die auf Necker Island lebenden Tiere wie Lemuren, Flamingos und Kängurus erleben. Bewusst verzichtete das Paar auf ein großes Medienspektakel oder eine aufwendig produzierte YouTube-Dokumentation.

Auf Instagram veröffentlichte Donaldson nach der Hochzeit mehrere Fotos und schrieb dazu: „I found MrsBeast. It was the best day of my life.“ Die beiden hatten sich Ende 2024 verlobt, nachdem Donaldson den Heiratsantrag im Kreis ihrer Familien gestellt hatte. Kennengelernt hatten sich der US-YouTuber und die Südafrikenerin im Jahr 2022.

Mrs. Beast-Booysen ist Autorin, Gamerin und Content Creatorin. Das Paar hatte sich in der Vergangenheit wiederholt dafür ausgesprochen, Privates weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Umso überraschender war nun für viele Fans, dass Donaldson überhaupt Einblicke in die Hochzeit gewährte.