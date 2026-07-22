Hilfe mit System
Scham als größte Hürde: Lebensmitteltafel könnte mehr Menschen versorgen
Ellmerer Andrea, Tribus Gabriela, Fenz Harald, Bgm. Andreas Brugger, Bgm. René Schwaiger, Tafelleiterin Barbara Hofer, Wolfgang Achrainer und Ortsstellenleiter Patrick Manzl (v.l.) bei der Eröffnung der neuen Tafel.
© Harald Angerer
Nach Jahren in beengten Räumlichkeiten hat die Tafel des Roten Kreuz Brixental endlich eine neue Bleibe in Brixen gefunden. Mit Unterstützung der Gemeinden und ehrenamtlichem Engagement versorgt sie wöchentlich zahlreiche Menschen in der Region – doch der Bedarf wächst weiter.
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