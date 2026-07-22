Doppel-Olympiasiegerin im Babyglück: „Saison mit neuen Herausforderungen“

Vor wenigen Monaten gab es in Ahtolz noch Olympia-Silber, nun erwartet die 30-jährige schwedische Biathletin Hanna Öberg erstmals Nachwuchs.

Stockholm ‒ Mit zwei Olympiasiegen und drei WM-Titeln zählt Schwedens Biathlon-Star Hanna Öberg zur Weltklasse, in Antholz holte die 30-Jährige eben erst Olympia-Silber. Nun gibt es von der noch aktiven Athletin überraschende Neuigkeiten. Öberg erwartet das erste Mal Nachwuchs, wie sie auf Instagram mitteilte.