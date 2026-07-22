Nach Silber in Italien
Doppel-Olympiasiegerin im Babyglück: „Saison mit neuen Herausforderungen“
Vor wenigen Monaten gab es in Ahtolz noch Olympia-Silber, nun erwartet die 30-jährige schwedische Biathletin Hanna Öberg erstmals Nachwuchs.
Stockholm ‒ Mit zwei Olympiasiegen und drei WM-Titeln zählt Schwedens Biathlon-Star Hanna Öberg zur Weltklasse, in Antholz holte die 30-Jährige eben erst Olympia-Silber. Nun gibt es von der noch aktiven Athletin überraschende Neuigkeiten. Öberg erwartet das erste Mal Nachwuchs, wie sie auf Instagram mitteilte.
„Wir haben euch etwas mitzuteilen! Die kommende Saison hält neue Herausforderungen bereit!“, schrieb Öberg und zeigte dabei mehrere Fotos mit Babybauch. (tt.com)
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