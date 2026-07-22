Gewinn springt um 24 Prozent nach oben: Flughafen Innsbruck legt Bilanz für 2025 vor

Der Flughafen Innsbruck hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 hinter sich. Wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte, konnten sowohl der Umsatz als auch der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert werden. Auch die Passagierzahlen verzeichneten ein leichtes Plus.

Innsbruck – Der Flughafen Innsbruck hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 44,8 Mio. Euro erzielt und damit ein Plus von 6,8 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor eingefahren. Auch beim Gewinn legte man zu und erzielte ein Ergebnis vor Steuern von 7,7 Mio. Euro. Dieses entsprach einem Plus von 24 Prozent gegenüber 2024, teilte der Flughafen am Mittwoch mit.

Knapp 81 Prozent der Umsätze stammten direkt aus dem Flugbetrieb und den damit verbundenen Dienstleistungen. Rund 19 Prozent entfielen auf den Non-Aviation-Bereich (dem Bereich, der nicht direkt mit dem Flugverkehr zusammenhängt, Anm.), der insbesondere Vermietungs- und Verpachtungserlöse sowie Handelseinnahmen umfasst.

Die stärksten Airline-Partner waren 2025 die niederländische Fluglinie und 100-Prozent-KLM-Tochter „transavia“, die britische Airline „easyJet“ sowie „Austrian Airlines“, wie es in einer Aussendung hieß. Auf diese drei Fluggesellschaften entfielen 60 Prozent aller Passagiere des Innsbrucker Flughafens.

Auch Passagierplus in 2025

Die Passagierzahlen für das Jahr 2025 waren bereits im Jänner bekanntgegeben worden. Dabei bilanzierte man mit einem leichten Plus. Rund 883.000 Passagiere wurden befördert, dies entsprach einem Zuwachs von 2,4 Prozent gegenüber 2024.