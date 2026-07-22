Einsatz im Morgengrauen: Hoher Sachschaden nach Brand in Wörgler Betriebsgebäude

Wörgl – Ein Brand in einem Firmengebäude in Wörgl hat am frühen Mittwochmorgen zu einem Einsatz geführt. Gegen 4 Uhr brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache im Inneren des Firmengebäudes aus. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wörgl rückten umgehend aus und konnten den Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle bringen.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden ist aber beträchtlich: Das Betriebsgebäude selbst sowie eine darin befindliche Maschine wurden durch die Flammen und die Hitzeentwicklung stark beschädigt.