Vorarlberger Mountainbiker fährt auf fliegendem Heißluftballon und springt ab

Als erster Mensch der Welt fährt der Vorarlberger Elias Schwärzler mit seinem Mountainbike auf der Hülle eines fliegenden Heißluftballons in 950 Metern Höhe, springt mit zwei Frontflips in den freien Fall und landet sicher mit dem Fallschirm. Schwärzler gründete gemeinsam mit dem Osttiroler Fabio Wibmer die „Sick Series“ – die erfolgreichste Videoserie im Radsport mit über 500 Millionen Aufrufen.