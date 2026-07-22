Vignetten-Falle im Netz: Warnung vor teurem Abo-Trick

Schnell im Internet eine Autobahn-Vignette kaufen: Das kann teuer werden. Eine TT-Leserin berichtet, wie ihr Neffe in eine Abo-Falle tappte, ohne es zu bemerken. Der ÖAMTC warnt vor unseriösen Anbietern bei Digital-Vignetten und berichtet, dass sich solche Fälle häufen.