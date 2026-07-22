Wucherpreise für Konzertkarten: Wenn der Gig zum Luxus wird

Die Lieblingsband geht auf Tournee – Sekunden später sind alle Karten weg. Wer auf dem Zweitmarkt sucht, landet in einer Spirale aus Zeitdruck und astronomischen Preisen. Deutsche Branchengrößen schlagen in einem offenen Brief Alarm. Wie funktioniert das System, das Fans verzweifeln lässt – und Künstler wütend macht?