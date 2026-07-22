Kampf dem Ticketzweitmarkt
Wucherpreise für Konzertkarten: Wenn der Gig zum Luxus wird
Campino, Sänger der „Toten Hosen“, bei einem Konzert in Berlin. Auch die Stars der Szene warnen inzwischen vor „Abzocke“ mit Konzerttickets.
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Die Lieblingsband geht auf Tournee – Sekunden später sind alle Karten weg. Wer auf dem Zweitmarkt sucht, landet in einer Spirale aus Zeitdruck und astronomischen Preisen. Deutsche Branchengrößen schlagen in einem offenen Brief Alarm. Wie funktioniert das System, das Fans verzweifeln lässt – und Künstler wütend macht?
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