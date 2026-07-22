Distanziert sich von Papa Brad: Auch Vivienne will keine Pitt mehr sein

Nach mehreren ihrer Geschwister will nun auch Vivienne, die jüngste Tochter von Brad Pitt und Angelina Jolie, den Nachnamen ihres Vaters offiziell ablegen. Die 18-Jährige hat bei einem Gericht in Los Angeles beantragt, künftig nur noch Vivienne Marcheline Jolie zu heißen. In den Gerichtsunterlagen werden nur „persönliche Gründe“ genannt. Ob das Gericht ihrem Antrag zustimmt, entscheidet sich bei der Anhörung am 2. November.

Vivienne ist damit bereits das vierte Kind des früheren Hollywood-Traumpaares, das sich auch gerichtlich vom Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt distanziert. Viviennes Zwillingsbruder Knox soll den Nachnamen Pitt bereits im Alltag nicht mehr verwenden. Nur Sohn Pax (22) taucht nach aktuellem Stand als einziges der sechs Kinder mit dem Doppelnamen Jolie-Pitt auf Dokumenten auf.