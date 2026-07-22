Dustin Hoffmann, Anthony Hopkins und Jack Nicholson haben ihre Stimme verloren

Joachim Kerzel, der zahlreichen Hollywood-Stars seine Stimme für den deutschsprachigen Rum lieh, ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

Berlin – Er lieh Hollywood-Stars wie Sir Anthony Hopkins, Jack Nicholson oder Dustin Hoffmann seine Stimme: Synchronsprecher Joachim Kerzel ist tot. Er sei im Alter von 84 Jahren am Montag gestorben, teilte seine Agentur auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte t-online berichtet.

Kerzel arbeitete als Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher. Nach einem Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover stand er vor allem am Berliner „Theater am Kurfürstendamm" auf der Bühne, heißt es in seinem Lebenslauf. Bekannt war Kerzel vor allem durch seine unverwechselbare Stimme, die er nach Angaben seiner Agentur mehr als 30 Jahren diversen Stars lieh – darunter auch Jean Reno.