Größtes Stadtfest im Tiroler Unterland

Am Samstag, 1. August, lädt die Stadt Schwaz ab 15 Uhr erneut zum großen Stadtfest in die Innenstadt.

Auch heuer sorgt ein vielfältiges Programm auf mehreren Bühnen für beste Unterhaltung. Am Stadtplatz beginnt der Abend traditionell mit Einmarsch und Bieranstich. Danach reicht das musikalische Angebot von Blasmusik und Volksmusik über Rock, Pop und Partysound bis hin zu DJ-Sets.

Musik auf mehreren Bühnen

Mit dabei sind unter anderem die Bundesmusikkapelle Jenbach, Rat Bat Blue, Alpendingos Tirol, Sagg‘risch, Cash Money Brothers, Cotton Underwear, Melodic Motion, Chevy 57, DJ-Beatpuzzler, KSTE und Sudreme. Damit erwartet die Besucher:innen ein abwechslungsreiches Musikprogramm, das sich durch die gesamte Innenstadt zieht und für die passende Sommerstimmung sorgt.

Unterhaltung für alle

Von 15 bis 20 Uhr steht auch für die jüngsten Besucher:innen ein abwechslungsreiches Programm bereit. An mehreren Standorten sorgen eine gHüpfburg, Airbrush- und Glitzer-Tattoos, Kinderschminken, Bastel- und Kreativstationen, Luftballonschießen sowie eine XXL-Spielestation für Unterhaltung und laden zum Mitmachen ein. Stelzenkünstler:innen und Akrobat:innen sorgen zusätzlich für besondere Momente auf dem Festgelände.

Auch kulinarisch hat das Stadtfest einiges zu bieten. Vereine, Gastronom:innen und Betriebe verwöhnen die Besucher:innen mit regionalen Spezialitäten, internationalen Gerichten, Getränken und süßen Kleinigkeiten. So wird die gesamte Innenstadt zu einem Treffpunkt für Genießer:innen und lädt zum Verweilen ein.

Zusammenwirken vieler

Getragen wird die Veranstaltung vom Engagement zahlreicher Vereine, Betriebe und ehrenamtlicher Helfer:innen, die das Stadtfest Jahr für Jahr mit viel Einsatz mitgestalten.

Auch heuer stehen wieder kostenlose Shuttlebusse ins Umland zur Verfügung. Erstmalig wird zusätzlich eine Linie ins Zillertal angeboten, sodass Besucher:innen bequem zum Stadtfest an- und abreisen können.

Wenn sich am 1. August, Musik, Kulinarik und sommerliche Atmosphäre in der Schwazer Innenstadt verbinden, wird die Silberstadt erneut zur Bühne für die ganze Region. Das Stadtfest lädt Einheimische und Gäste gleichermaßen dazu ein, gemeinsam einen unvergesslichen Sommertag zu erleben. Der Eintritt beträgt ab 17 Uhr 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre haben freien Eintritt.

Weitere Informationen unter www.stadtfest-schwaz.at

Internationale Klangwelten in der Silberstadt

Das Outreach Festival findet seit 1993 findet auf Initiative des in New York lebenden Schwazer Jazztrompeters Frank Hackl statt. © Stadtmarketing Schwaz

Outreach Music Festival 2026 von 30. Juli bis 16. August

Unter dem Motto „Breathe in. YOU BELONG. You’re in.“ geht das Outreach Music Festival & Academy heuer in seine 34. Ausgabe. Von 30. Juli bis 16. August erwartet Besucher:innen ein vielseitiges Programm mit Musik und Kunst an mehreren Veranstaltungsorten in Schwaz.

Ein besonderes Highlight sind die Main Stage Concerts im SZentrum, die von 6. bis 8. August stattfinden. Internationale Künstler:innen und Ensembles wie das Nils Kugelmann Trio, Sweetlife, das Munich Composers Collective, das Kenji Herbert Trio, The Earth Synth und das Outreach Orchestra sorgen für musikalische Vielfalt und machen das SZentrum zum Mittelpunkt des Festivals.

Ergänzt wird das Programm durch die Schaufenster Concerts von 3. bis 8. August, die Musik mitten in die Innenstadt bringen, sowie die Mathoi Stage Concerts von 13. bis 16. August.

Mit der Outreach Music Academy und Art in Residence verbindet das Festival auch heuer wieder Konzerte, kreativen Austausch und Kunst in der Silberstadt.

Tickets und Infos: www.outreachmusic.org

Lange Nacht der Musik

Bei der Langen Nacht der Musik verwandelt sich die Schwazer Innenstadt traditionell in eine große Bühne. © Michael Winkler

Live-Musik und DJ-Beats am Samstag, 12. September, in der Schwazer Innenstadt.

Von 19 bis 2 Uhr lädt die Lange Nacht der Musik dazu ein, an verschiedenen Locations einen abwechslungsreichen Abend voller Live-Musik und guter Stimmung zu erleben.

Ob mitreißende Konzerte, tanzbare DJ-Beats oder entspannte Klänge – das Programm bietet musikalische Vielfalt für jeden Geschmack. Bei freiem Eintritt können Besucher:innen von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort ziehen und die besondere Atmosphäre einer langen Musiknacht mitten in der Silberstadt genießen.

Mit dem Rad durch die Silberregion

Radeln und genießen in Schwaz. © Samo Trebizan

Ob gemütliche Ausfahrt oder sportliche Tour – Schwaz bietet beste Voraussetzungen für alle, die die Region mit dem Fahrrad erkunden möchten.

Die Silberstadt ist Ausgangspunkt zahlreicher abwechslungsreicher Radrouten und liegt in unmittelbarer Nähe zum Inntalradweg sowie zu beliebten Touren Richtung Achensee, Karwendel oder Zillertal.

Auch in der Innenstadt lohnt sich ein Zwischenstopp. Cafés, Restaurants und Bars laden zum Verweilen ein, bevor die Tour durch die vielfältige Landschaft rund um Schwaz weitergeht.

Schwaz trifft Wirtschaft

© Stadtmarketing Schwaz

Regionale Leitbetriebe geben auch heuer wieder spannende Einblicke.

Am Mittwoch, 21. Oktober, geht Schwaz trifft Wirtschaft in die nächste Runde. Ab 13 Uhr öffnen ausgewählte Unternehmen in Schwaz und der Region ihre Türen und geben spannende Einblicke hinter die Kulissen. Besucher:innen erhalten die Gelegenheit, regionale Leitbetriebe kennenzulernen und mehr über Innovation, Produktion, Ausbildung, Berufsbilder und Zukunftsperspektiven zu erfahren.

Mit dabei sind heuer INNIO Jenbacher, Radio U1 Tirol, die Stadtwerke Schwaz, das Post Logistikzentrum Vomp, das DAKA Entsorgungsunternehmen sowie Picker – Karosseriezentrum Tirol.

Die Veranstaltung zeigt, wie vielfältig und leistungsstark der Wirtschaftsstandort Schwaz ist und macht Unternehmen erlebbar, die die Region nachhaltig prägen.