„Gegen die Gleichgültigkeit“
Gedenkfeier für Drogenopfer in Innsbruck: Ein Moment der Stille in einer lauten Welt
Zwischen 30 und 40 Menschen fanden sich am Dienstag im Waltherpark ein, um Menschen zu gedenken, die an Drogen verstorben sind.
© Anna Schafferer
Am Dienstag wurde im Innsbrucker Waltherpark Menschen gedacht, die an Drogen verstorben sind. Angehörige der Opfer und Mitarbeiter des „Drogenarbeitskreises Tirol“ mahnten die gesellschaftliche Verantwortung ein – und erinnerten, dass hinter jedem Menschen auch eine Geschichte steht.
Kommentare