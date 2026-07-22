„Gegen die Gleichgültigkeit“

Gedenkfeier für Drogenopfer in Innsbruck: Ein Moment der Stille in einer lauten Welt

Zwischen 30 und 40 Menschen fanden sich am Dienstag im Waltherpark ein, um Menschen zu gedenken, die an Drogen verstorben sind.
© Anna Schafferer
Anna Schafferer

Von Anna Schafferer

Am Dienstag wurde im Innsbrucker Waltherpark Menschen gedacht, die an Drogen verstorben sind. Angehörige der Opfer und Mitarbeiter des „Drogenarbeitskreises Tirol“ mahnten die gesellschaftliche Verantwortung ein – und erinnerten, dass hinter jedem Menschen auch eine Geschichte steht.

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