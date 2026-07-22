ORF-Sport-Legende Michael Kuhn im Alter von 88 Jahren gestorben

Die Sport-Szene trauert um den langjährigen ORF-Sport-Journalisten Michael Kuhn, der in der Nacht auf Mittwoch verstarb.

Wien ‒ Der Sportjournalist Michael Kuhn ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 88 Jahren in Kärnten gestorben. Das teilte seine Tochter der APA mit. Kuhn stand ab 1959 und damit der Neugründung der "Kronen Zeitung" für über vier Jahrzehnte an der Spitze des Sportressorts der meistgelesenen Zeitung des Landes. Darüber hinaus kommentierte er von 1965 bis 1993 für den ORF Fußballspiele und Skirennen, was seiner Bekanntheit zusätzlichen Auftrieb verschaffte.

Seine ersten journalistischen Erfahrungen machte der am 28. Oktober 1937 geborene Wiener als freier Mitarbeiter der "Wiener Illustrierten", beim "Wiener Montag", und beim ÖVP-Blatt "Neue Österreichische Tageszeitung". 1959 kam er zur "Krone" und blieb ihr über Jahrzehnte hinweg treu. Er stieg zum stv. Chefredakteur und 2003 zum geschäftsführenden Chefredakteur auf. Er wurde dem damals frischgebackenen Chefredakteur Christoph Dichand, der von seinem Vater Hans Dichand beim deutschen Miteigentümer WAZ durchgesetzt wurde, quasi als Kompromiss an die Seite gestellt. Auf ihn konnten sich sowohl Dichand als auch die WAZ einigen. 2006 wurde Kuhn nach Streitigkeiten von Hans Dichand fristlos entlassen. Es folgten langwierige Auseinandersetzungen vor Gericht, während Kuhn dienstfrei gestellt war und seiner Arbeit nicht nachgehen konnte.

"Zeitungsmensch" Kuhn mehrfach geehrt

Für den ORF hatte er zu diesem Zeitpunkt schon über zehn Jahre nicht mehr Sportereignisse kommentiert, da der damalige ORF-Generalintendant Gerd Bacher die Tätigkeit Kuhns für die "Krone" nicht mehr gut hieß. Er habe sich aber ohnehin immer als "Zeitungsmensch" gefühlt, wurde Kuhn einst dazu zitiert.