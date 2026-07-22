Kleine Zecke, großes Risiko: Warum jetzt der richtige Zeitpunkt für die Impfung ist

Bei hohen Temperaturen werden auch Zecken wieder aktiv. Die kleinen Tiere können schwerwiegende Krankheiten wie FSME oder Borreliose übertragen. Amtsärztin Barbara Schmid empfiehlt, den eigenen Impfschutz rechtzeitig zu überprüfen und fällige Impfungen nachzuholen.

Spaziergänge, Wanderungen und Gartenarbeit: Aktivitäten im Freien gehören für viele im Sommer einfach dazu. Gleichzeitig beginnt mit den warmen Monaten – auch in Tirol – die Hochsaison eines ungebetenen Begleiters: der Zecke. Denn sie können gefährliche Krankheiten übertragen – allen voran die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder Borreliose.

Während es bei Borreliose zu Symptomen wie Wanderröte, Fieber, Gelenk- und Nervenentzündungen kommt, geht die FSME etwa mit grippeähnlichen Symptomen einher. In schweren Fällen kann es auch zu Hirnhaut- und Hirnentzündungen kommen. Gegen FSME gibt es seit mittlerweile 50 Jahren einen wirksamen Impfschutz.

Impfung verhindert schwere Verläufe

Darum appelliert Barbara Schmid, Amtsärztin und Impfkoordinatorin, in einer Aussendung am Mittwoch, sich impfen zu lassen: „Gegen FSME gibt es keinen besseren Schutz als die Impfung.“ Ein aktueller Impfstatus verhindere schwere Verläufe und schütze zuverlässig während der Zeckensaison. Sie empfiehlt eine möglichst schnelle Auffrischung: „FSME ist nicht behandelbar, aber gut vermeidbar. Eine vollständige und rechtzeitig aufgefrischte Impfung bietet den besten Schutz.“

FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) In Österreich meldepflichtige Krankheit

Inkubationszeit: drei bis 28 Tage (durchschnittlich acht Tage)

drei bis 28 Tage (durchschnittlich acht Tage) Symptome: grippeähnlich, in schweren Fällen Hirnhaut-/Hirnentzündung

grippeähnlich, in schweren Fällen Hirnhaut-/Hirnentzündung Impfung: Grundimmunisierung ab dem Alter von sechs Monaten empfohlen, Auffrischungen alle fünf Jahre (ab dem 60. Lebensjahr alle drei Jahre)

Denn nach einer vollständigen Grundimmunisierung beziehungsweise einer Auffrischungsimpfung liege die Schutzwirkung gegen FSME laut Aussendung bei über 97 Prozent. „Die Impfung ist im Allgemeinen gut verträglich – die meisten Nebenwirkungen sind lokal und klingen rasch wieder ab“, sagt Schmid. Besonders für Menschen ab 60 Jahren sei ein aktueller Impfschutz wichtig: In dieser Altersgruppe steige das Risiko für schwere Krankheitsverläufe, Komplikationen und bleibende Folgeschäden deutlich an.

Dass die Gefahr keineswegs unterschätzt werden sollte, lässt sich an den aktuellen Zahlen erkennen. Zwar haben laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) immer noch rund 80 Prozent der Menschen in Österreich zumindest einmal eine FSME-Impfung erhalten. Gleichzeitig sei der Anteil der vollständig Immunisierten nach Angaben der Österreichischen Ärztekammer zuletzt jedoch auf rund 60 Prozent gesunken.

Borreliose Bakterielle Infektion, nicht meldepflichtig

Jährlich rund 25.000 bis 70.000 Erkrankungen in Österreich

in Österreich Symptome : Wanderröte, Fieber, Gelenk- und Nervenentzündungen

: Wanderröte, Fieber, Gelenk- und Nervenentzündungen Keine Impfung; rechtzeitige Antibiotikatherapie notwendig

Die Folge: Im Vergleich zu vor zehn Jahren werden wieder mehr Menschen wegen einer FSME-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Im vergangenen Jahr wurden laut AGES 146 FSME-Fälle in Österreich registriert. Rund 85 Prozent der Erkrankten waren ungeimpft, weitere zwölf Prozent verfügten über keinen Impfschutz.

Wo Zecken sich besonders wohl fühlen

Doch wo lauern die Zecken eigentlich? Die Tiere sind prinzipiell überall anzutreffen und kommen auch in höheren und urbanen Gebieten vor. Besonders wohl fühlen sie sich an feuchten, schattigen Orten wie etwa im Gras, Unterholz oder Gebüsch.

Um sich vor Zeckenstichen zu schützen, gibt es mehrere Möglichkeiten: „Lange, helle Kleidung und geschlossene Schuhe helfen, Zecken schneller zu erkennen“, sagt Schmid. Nach jedem Ausflug empfiehlt sie, den Körper – auch bei Kindern – nach Zecken abzusuchen. „Zecken setzen sich bevorzugt an warmen, feuchten Stellen wie Haaransatz, Nacken, Achselhöhlen, Kniekehlen oder in der Leistengegend fest“, sagt sie. Auch Haustiere und Kleidung sollten kontrolliert werden.

Wer eine Zecke findet, sollte diese schnell mit einer spitzen Pinzette hautnah entfernen. Dabei sollte darauf geachtet werden, diese nicht zu zerquetschen. Anschließend soll die Einstichstelle für mehrere Wochen beobachtet werden.