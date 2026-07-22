80. Bregenzer Festspiele eröffnet: Die Demokratie als tägliche Übung

Mit einem Appell zur Verteidigung der freien, liberalen Demokratie hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch die Jubiläumssaison der Bregenzer Festspiele eröffnet. Neben den kulturpolitischen Botschaften stand beim Festakt auch die Kritik an der seit Jahren stagnierenden Basisförderung im Mittelpunkt.