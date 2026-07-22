Unfall beim Aussteigen: 82-Jähriger in Oberau unter eigenem Auto eingeklemmt
Oberau – Ein 82-jähriger Mann hat sich am Mittwoch gegen 10.50 Uhr bei einem Unfall auf dem Bembergweg in Oberau Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Der Mann war mit seinem Auto in Richtung Südwesten unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache über den rechten Fahrbahnrand geriet und ein Stück auf der dortigen Böschung hinauffuhr. Nachdem das Fahrzeug in der Böschung zum Stillstand gekommen war, wollte der 82-Jährige aussteigen. Dabei kippte das Fahrzeug plötzlich nach links und klemmte den Lenker unter sich ein.
Der Verletzte setzte selbst den Notruf ab und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Oberau geborgen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
Neben der Polizei standen auch die Freiwillige Feuerwehr Oberau mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (TT.com)