Unfall beim Aussteigen: 82-Jähriger in Oberau unter eigenem Auto eingeklemmt

Oberau – Ein 82-jähriger Mann hat sich am Mittwoch gegen 10.50 Uhr bei einem Unfall auf dem Bembergweg in Oberau Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Der Mann war mit seinem Auto in Richtung Südwesten unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache über den rechten Fahrbahnrand geriet und ein Stück auf der dortigen Böschung hinauffuhr. Nachdem das Fahrzeug in der Böschung zum Stillstand gekommen war, wollte der 82-Jährige aussteigen. Dabei kippte das Fahrzeug plötzlich nach links und klemmte den Lenker unter sich ein.