Tür schwer beschädigt
Unbekannte wollten in Kitzbüheler Pfarrkirche einbrechen
Kitzbühel – Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, versucht, die nördliche Holzeingangstüre der Pfarrkirche zum Hl. Andreas in Kitzbühel aufzubrechen.
Dabei wurde die Türe stark beschädigt, wodurch sie sich nicht mehr öffnen ließ. Den Tätern war es damit nicht möglich, in das Innere der Kirche zu gelangen. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Die Polizei Kitzbühel ersucht um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Einbruchsversuch unter der Telefonnummer 059133 / 7200. (TT.com)