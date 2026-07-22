Unbekannte wollten in Kitzbüheler Pfarrkirche einbrechen

Kitzbühel – Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, versucht, die nördliche Holzeingangstüre der Pfarrkirche zum Hl. Andreas in Kitzbühel aufzubrechen.

Dabei wurde die Türe stark beschädigt, wodurch sie sich nicht mehr öffnen ließ. Den Tätern war es damit nicht möglich, in das Innere der Kirche zu gelangen. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.