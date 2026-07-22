49-jährige Frau nach Unfall mit Mountainkart in Telfes verletzt

Telfes – Eine 49-jährige Frau hat sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr bei einem Unfall mit einem Mountainkart in Telfes Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Die Frau war allein auf einer Mountainkart-Strecke talwärts unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinausgeriet.