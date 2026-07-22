Mehrfach überschlagen
49-jährige Frau nach Unfall mit Mountainkart in Telfes verletzt
Telfes – Eine 49-jährige Frau hat sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr bei einem Unfall mit einem Mountainkart in Telfes Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Die Frau war allein auf einer Mountainkart-Strecke talwärts unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinausgeriet.
In der Folge überschlug sie sich mehrfach und blieb anschließend verletzt liegen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Deutsche mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Hall eingeliefert. (TT.com)