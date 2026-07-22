Das Neue Innsbruck & FPÖ

Parteien stellen sich hinter Anrainer: Kritik an Büroturm wird lauter

Das geplante Bürogebäude soll dreieckig werden, um in die Parzelle zu passen. Links daneben befindet sich die denkmalgeschützte „Hussl Villa“, rechts das ebenfalls denkmalgeschützte Gebäude der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB).
© Weninger
Hannah Purner

Von Hannah Purner

Der Streit um den geplanten Büroturm in der Salurner Straße weitet sich aus. Nach der Berichterstattung über die Kritik von Anrainern und dem Denkmalamt gehen nun auch Das Neue Innsbruck und die FPÖ auf Distanz zum im Gemeinderat beschlossenen Bauprojekt.

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