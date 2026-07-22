Das Neue Innsbruck & FPÖ
Parteien stellen sich hinter Anrainer: Kritik an Büroturm wird lauter
Das geplante Bürogebäude soll dreieckig werden, um in die Parzelle zu passen. Links daneben befindet sich die denkmalgeschützte „Hussl Villa“, rechts das ebenfalls denkmalgeschützte Gebäude der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB).
© Weninger
Der Streit um den geplanten Büroturm in der Salurner Straße weitet sich aus. Nach der Berichterstattung über die Kritik von Anrainern und dem Denkmalamt gehen nun auch Das Neue Innsbruck und die FPÖ auf Distanz zum im Gemeinderat beschlossenen Bauprojekt.
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