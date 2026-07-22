Handyhalterung verrutscht: E-Bikerin (50) in Fügenberg bei Sturz verletzt

Fügenberg – Eine 50-jährige Frau hat sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr bei einem Sturz mit dem E-Bike in Fügenberg Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Die Frau war auf der Geolserstraße talwärts unterwegs, als nach bisherigen Erhebungen der Polizei die am Fahrrad angebrachte Handyhalterung verrutschte.

Beim Versuch, die Halterung während der Fahrt wieder in die korrekte Position zu bringen, verlor die Radfahrerin die Kontrolle über das E-Bike und kam auf der Asphaltfahrbahn zu Sturz.