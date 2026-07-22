Beim Zurücksetzen: 46-Jährige stürzte in Neustift mit Auto rund zehn Meter ab

Neustift im Stubaital – Eine 46-jährige US-Amerikanerin ist am Mittwoch gegen 14.20 Uhr auf einer Forststraße im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital mit ihrem Pkw rund zehn Meter abgestürzt. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Lenkerin war auf dem Weg in Richtung „Kaserstattalm“ taleinwärts unterwegs, als ein 34-jähriger Österreicher mit einem Bagger die Forststraße ebnete. Um das Auto passieren zu lassen, stellte der Mann das 22 Tonnen schwere Arbeitsgerät zur Seite. Als die Frau vorbeifahren wollte, drehten jedoch die Antriebsräder durch und der Pkw blieb in der Steigung hängen.

Frau wollte Schwung holen

Die 46-Jährige setzte daraufhin kontrolliert ein kurzes Stück zurück, um mit etwas Schwung neu anzufahren. Da die Räder jedoch erneut durchdrehten, versuchte sie nochmals zurückzusetzen. Dabei geriet sie talseitig über den Fahrbahnrand hinaus, woraufhin sich der Pkw überschlug und abstürzte.