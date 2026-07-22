Trotz Vollbremsung: 13-Jährige in Landeck von Linienbus erfasst und verletzt

Landeck – Ein 13-jähriges Mädchen ist am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr in Landeck von einem Linienbus angefahren und unbestimmten Grades verletzt worden.

Der 61-jährige Busfahrer fuhr auf der B171 von Landeck kommend in Richtung St. Anton am Arlberg. Etwa zehn bis 15 Meter vor einem Schutzweg überquerte plötzlich das Mädchen die Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung konnte der Buslenker einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die 13-Jährige wurde durch den Aufprall nach vorn auf die Fahrbahn geschleudert und kam rund fünf Meter vor dem Bus zum Liegen. Der Buslenker, anwesende Passanten sowie weitere Fahrzeuglenker leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.