In der Zemmschlucht
34-Jährige bei Canyoning-Tour in Finkenberg ausgerutscht und verletzt
Finkenberg – Eine 34-jährige Frau hat sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr bei einer geführten Canyoning-Tour im Gemeindegebiet von Finkenberg eine Sprunggelenksverletzung zugezogen.
Die Frau war als Mitglied einer neunköpfigen Gruppe in der sogenannten „Zemmschlucht“ unterwegs. Als sie unmittelbar hinter dem Canyoning-Guide im relativ flachen Bachverlauf talauswärts ging, rutschte sie auf einem nassen Stein aus und zog sich die Verletzung zu.
Nach der Ersten Hilfe und dem Absetzen des Notrufes durch den Guide wurde die Verunfallte von der Bergrettung mittels einer Gebirgstrage geborgen. Anschließend lieferte die Rettung die Deutsche in das Bezirkskrankenhaus Schwaz ein. (TT.com)