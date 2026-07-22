34-Jährige bei Canyoning-Tour in Finkenberg ausgerutscht und verletzt

Finkenberg – Eine 34-jährige Frau hat sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr bei einer geführten Canyoning-Tour im Gemeindegebiet von Finkenberg eine Sprunggelenksverletzung zugezogen.

Die Frau war als Mitglied einer neunköpfigen Gruppe in der sogenannten „Zemmschlucht“ unterwegs. Als sie unmittelbar hinter dem Canyoning-Guide im relativ flachen Bachverlauf talauswärts ging, rutschte sie auf einem nassen Stein aus und zog sich die Verletzung zu.