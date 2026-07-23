Falscher Schönheitsärztin drohen in Wien mehrere Jahre Haft

Am Donnerstag wird am Wiener Landesgericht gegen eine falsche Beauty-Ärztin verhandelt, die zahlreichen Patientinnen schwere Gesundheitsschäden zugefügt haben soll. Neben schwerer Körperverletzung in 39 Fällen und minder schwerer Körperverletzung in Dutzenden weiteren Fällen legt die Anklage der Frau Kurpfuscherei, Untreue und schweren gewerbsmäßigen Betrug zur Last. Im Fall einer anklagekonformen Verurteilung drohen der 45-Jährigen bis zu zehn Jahre Haft.

Die Angeklagte soll in großem Stil Behandlungen durchgeführt haben, zu denen nur ausgebildete Ärztinnen und Ärzte berechtigt sind. In zahlreichen Fällen sollen die von der 45-Jährigen vorgenommenen Eingriffe bei den Patientinnen und Patienten daneben gegangen sein. Zwischen 2021 und 2023 soll sie regelmäßig Botox und Hyaluron gespritzt haben, was laut Anklage zu gravierenden, teilweise nachhaltigen Schäden führte: Infektionen, Schwellungen und Narbenbildungen, die einem medizinischen Gutachten zufolge eine länger als 24 Tage dauernde Gesundheitsschädigung bewirkten. In mehr als 50 weiteren Fällen sollen die Betroffenen unter Blutergüssen und Kopfschmerzen gelitten haben.