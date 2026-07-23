Kommentar

Halbherzig für eine aktive Bodenpolitik

Liane Pircher

Kommentarvon Liane Pircher

Mit Einführung der neuen Bauland-Abgabe ist keine große Mobilisierung von Bauland loszutreten. Aber immerhin ist sie ein Versuch, fehlgeleitete Bodenpolitik zu korrigieren.

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