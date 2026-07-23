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Kommentar
Halbherzig für eine aktive Bodenpolitik
Kommentarvon Liane Pircher
Mit Einführung der neuen Bauland-Abgabe ist keine große Mobilisierung von Bauland loszutreten. Aber immerhin ist sie ein Versuch, fehlgeleitete Bodenpolitik zu korrigieren.
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