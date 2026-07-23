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Kommentar
Mit einem Klick werden Verbote umgangen
Kommentarvon Nicole Strozzi
Es gibt Socia-Media-Verbote und es gibt Teenager, die diese gekonnt umgehen. Und dann gibt es noch viele Eltern, die keine Ahnung davon haben, wie ihr Nachwuchs das anstellt.
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