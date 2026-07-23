Motorradfahrer bei Unfall in Kufstein schwer verletzt

Kufstein – Bei einem schweren Motorradunfall auf der Thierseestraße (L 37) in Kufstein wurde am Mittwochabend ein 34-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann war in einer Kurve gestürzt und in eine Böschung geschleudert worden.

Der Italiener war gegen 20.30 Uhr mit seiner Maschine auf der Thierseestraße aus Richtung Thiersee kommend stadteinwärts nach Kufstein unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Biker in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er kollidierte mit dem Randstein und kam schwer zu Sturz. Der 34-Jährige wurde von der Fahrbahn in eine baumdurchwachsene Böschung geschleudert.