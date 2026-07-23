Tourismus vs. Wohnraum
Personalhaus für Hotel Zur Tenne in Kitzbühel: Warum die Liste Fritz Alarm schlägt
An der St. Johanner Straße in Kitzbühel errichtet die Neue Heimat das Personalhaus für das Hotel Zur Tenne.
© Harald Angerer
Gemeinnützige Baugesellschaften sollen leistbaren Wohnraum schaffen – doch die Neue Heimat Tirol investiert in ein Personalhaus für ein Hotel. Die Liste Fritz sieht darin eine Subventionierung des Tourismus. Die NHT hingegen weist die Vorwürfe zurück und betont, dass ihre Kernaufgaben nicht gefährdet seien.
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