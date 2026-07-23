Personalhaus für Hotel Zur Tenne in Kitzbühel: Warum die Liste Fritz Alarm schlägt

Gemeinnützige Baugesellschaften sollen leistbaren Wohnraum schaffen – doch die Neue Heimat Tirol investiert in ein Personalhaus für ein Hotel. Die Liste Fritz sieht darin eine Subventionierung des Tourismus. Die NHT hingegen weist die Vorwürfe zurück und betont, dass ihre Kernaufgaben nicht gefährdet seien.