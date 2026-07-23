Gesundheit, Energie und Co.
„Zeitfenster nicht mehr lange offen“: Warum Markus Wallner die Bundesregierung drängt
Landeshauptmann Markus Wallner sieht die Gesundheit als größten Brocken in der Reformpartnerschaft.
© VN/Paulitsch
Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sprach im Interview mit den Chefredakteuren der Bundesländerzeitungen über Chancen und Nöte der Koalition. Er will kein „Windkraft-Bashing“, aber einen realistischen Zugang. Bei der Reformpartnerschaft hätte er sich mehr gewünscht.
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