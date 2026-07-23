Gesundheit, Energie und Co.

„Zeitfenster nicht mehr lange offen“: Warum Markus Wallner die Bundesregierung drängt

Landeshauptmann Markus Wallner sieht die Gesundheit als größten Brocken in der Reformpartnerschaft.
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Matthias KrapfMarco Witting

Von Matthias Krapf, Marco Witting

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sprach im Interview mit den Chefredakteuren der Bundesländerzeitungen über Chancen und Nöte der Koalition. Er will kein „Windkraft-Bashing“, aber einen realistischen Zugang. Bei der Reformpartnerschaft hätte er sich mehr gewünscht.

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