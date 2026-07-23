„Zeitfenster nicht mehr lange offen“: Warum Markus Wallner die Bundesregierung drängt

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sprach im Interview mit den Chefredakteuren der Bundesländerzeitungen über Chancen und Nöte der Koalition. Er will kein „Windkraft-Bashing“, aber einen realistischen Zugang. Bei der Reformpartnerschaft hätte er sich mehr gewünscht.