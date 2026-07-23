Neues von Pixar
Krieg im Kinderzimmer: Wie „Toy Story 5“ den Kampf gegen Tablets aufnimmt
Die „Toy Story“ kam 1995 in die Kinos – und veränderte die Gattung des Animationsfilms nachhaltig. Im fünften Teil der Reihe bekommen es Woody (links) und Buzz mit einem Tablet zu tun.
© Pixar/Disney
Der neue „Toy Story“-Film macht „Der Super Mario Galaxy Film“ den Titel als erfolgreichste Kinoproduktion des Jahres streitig. Im fünften Teil der Animationsfilmreihe droht klassischem Spielzeug digitale Konkurrenz.
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