Sport und Spaß statt Schandfleck: Bekommt Hall wieder einen Eislaufplatz?

Am Areal des stillgelegten Haller Eissportcenters soll ein neuer Eislaufplatz entstehen – kombiniert mit einer Sommernutzung, vorzugsweise Kunstrasen. Der entsprechende Grundsatzbeschluss fand jüngst eine breite Mehrheit. Aus Sicht der SPÖ bleiben aber noch wesentliche technische und finanzielle Fragen offen.