Kombination mit Kunstrasen
Sport und Spaß statt Schandfleck: Bekommt Hall wieder einen Eislaufplatz?
Keine Visitenkarte für Hall: Derzeit präsentiert sich das ehemalige Eislaufplatz-Areal hinter der Dr.-Posch-Schule als „Gstettn“. Das soll sich nun ändern.
© Axel Springer
Am Areal des stillgelegten Haller Eissportcenters soll ein neuer Eislaufplatz entstehen – kombiniert mit einer Sommernutzung, vorzugsweise Kunstrasen. Der entsprechende Grundsatzbeschluss fand jüngst eine breite Mehrheit. Aus Sicht der SPÖ bleiben aber noch wesentliche technische und finanzielle Fragen offen.
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